الاتحاد الأفريقي: الجزر الخضراء تدعم ترشيح موسى فكي محمد لرئاسة مفوضية الاتحاد الافريقي

أنجمينا: (Tchad infos)

صرح وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي في الجزر الأخضر “روي فيغيريدو سواريس” للرأي العام اليوم الثلاثاء أن الجزر الأخضر يدعم ترشيح موسى فكي محمد لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي.

جائت تصريحات “روي فيغيريدو سواريس” عقب استقبال رئيس الجمهورية لوفد الرئيس المنتهية ولايته للاتحاد الأفريقي ، الذي جاء خلال زيارته الأولى إلى الجزر الأخضر لطلب دعم بلاده لإعادة انتخابه.

وأشار رئيس دبلوماسية الجزر الأخضر ، الذي قام به التشادي موسى فكي محمد “عمل ممتاز” كرئيس للجنة “ونكرر دعم الجزر الأخضر لترشيح (موسى فكي محمد) للانتخابات التي ستجرى في غضون عشرة أيام” بمفوضية الاتحاد الأفريقي.

استقبلت الجزر الأخضر “بترحيب كبير” وفد موسى فكي محمد ، في إطار “تعزيز مشاركة” الأرخبيل في التكامل الأفريقي ، ولا سيما على مستوى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) ، وتم التأكيد على ذلك من خلال وزير خارجية الجزر الأخضر.

تقرير: محمد كبرو حسين