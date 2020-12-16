أبشة: حريق مجهول المصدر قام بتدمير حقل زراعي

أنجمينا: (Tchad infos)

اندلع حريق أمس حوالي الساعة “السادسة6 مساءً” في حقل زراعي بقرية شالانق ، وهي بلدة تبعد 8 كيلومترات عن مدينة أبشة. وحوّلت النيران جزئاً من الحقل إلى رماد ، واستغرق الأمر تدخل رجال الإطفاء من بلدية أبشة للسيطرة على هذا الحريق.