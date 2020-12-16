    • Autres
  • أبشة: حريق مجهول المصدر قام بتدمير حقل زراعي

أبشة: حريق مجهول المصدر قام بتدمير حقل زراعي

16 décembre 2020 12:03

أنجمينا: (Tchad infos)

اندلع حريق أمس حوالي الساعة “السادسة6 مساءً” في حقل زراعي بقرية شالانق ، وهي بلدة تبعد 8 كيلومترات عن مدينة أبشة. وحوّلت النيران جزئاً من الحقل إلى رماد ، واستغرق الأمر تدخل رجال الإطفاء من بلدية أبشة للسيطرة على هذا الحريق.

About

Laisser un commentaire

COVID-19 Infos

SITUATION DU TCHAD

Confirmés : 860 

Guérisons : 770

Décès : 74

%d blogueurs aiment cette page :