Tchad : une pirogue chavire avec 12 filles et fait 5 morts à Mandjafa

Au quartier Mandjafa, dans le 7e arrondissement de N’Djamena, une pirogue a chaviré avec 12 filles à bord ce 14 juillet 2020. Cinq ont perdu la vie, 3 sont évacuées à l’hôpital, 5 sont introuvables. Elles sont toutes des jeunes vendeuses de manioc pendant les vacances scolaires.

Selon le grand frère d’une des filles qui a fait le deplacement à Mandjafa, les 12 filles se sont noyées vers 7 heures du matin : “les filles traversaient pour aller chercher du manioc, et c’est arrivé au milieu du fleuve lorsque la pirogue a chaviré. Elles sont 12, trois sont sorties saines et sauves. Pour le moment, 4 ont été retrouvées et transférées d’urgence à l’hôpital”.

Le bord dudit fleuve est rempli par les habitants du quartier Mandjafa. Des voix s’élèvent pour dire qu’il sera très difficile de retrouver les autres. Cependant les proches de ces dernières restent optimistes. Pour l’instant plusieurs personnes se sont mises à la recherche des corps.