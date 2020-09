Tchad : une énième solidarité envers les victimes des inondations

“Notre solidarité fait la force” est le slogan qui a mené à cette action de l’initiative d’aide à ton citoyen. Les kits contiennent le riz, la pâte alimentaires, le haricot, l’huile, le sucre, les vêtements et des couvertures. Les dons collectés par des volontaires ont bénéficié à trente familles sinistrées.

L’initiative d’aide à ton concitoyen est mise en place par des jeunes dans le but de donner un coup de main aux sinistrés. Elle consolide également la notion du volontariat.

Les volontaires se sont rendus aux marchés à mil et central pour sensibiliser sur l’intérêt de l’action afin que chacun puisse contribuer à l’action qui porte le nom de l’humanité. Ousman Thiam, le rapporteur de l’initiative a confié que malgré les difficultés, ils sont toujours déterminés à aider les familles vulnérables touchées par les inondations. Les membres lancent aussi un appel au gouvernement et à toutes les organisations nationales et internationales ainsi que les personnes de bonne volonté à apporter leur soutien.

Ousmane Thiam, Rapporteur de l’initiative