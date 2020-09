Tchad : Qu’en est-il du respect des mesures barrières dans les marchés ?

Quelques jours après le rappel à l’ordre des autorités tchadiennes sur le respect des mesures barrières , qu’observe-t-on dans les marchés de la capitale?

Le samedi, 19 septembre, le coordonnateur du sous-comité défense et sécurité pour la lutte contre la covid-19, le général Djontan Marcel, a élevé le ton pour rappeler les citoyens au respect strict des mesures barrières contre la Covid-19. Malgré ce rappel, au marché de Dembé, dans le 6e arrondissement, et au marché central dans le 3e arrondissement de N’Djaména, tout porte à croire que ce rappel n’est pas pris en considération. La négligence et l’insouciance des habitués de ces marchés sont à couper le souffle.

Masques souvent aux cous, distanciation physique complètement ignorée, la population semble ne pas craindre la dangerosité de la Covid-19. Et comme si cela ne suffisait pas, les kits de lavage de mains installés ça et là dans ces deux grands marchés de N’Djaména, sont devenus des objets d’ornements.

“Si nous sommes toujours en vie, c’est que cette maladie n’a pas la force comme ailleurs. Sinon nous les commerçants, c’est la mort seulement qui va nous prendre”, ironise, Mbaïdjiguim Herman, un vendeur ambulant, rencontré au marché central. Tout comme lui, d’autres vendeurs ont également cette conception scientifiquement douteuse. “La Covid-19 est bien parmi nous et la menace est réelle. C’est juste la négligence qui domine”, reconnait Narcisse, l’une des rares personnes à porter un masque ce jour.

Le constat est déplorable. Toutefois, certains hommes politiques comme le député Saleh Kebzabo lors de l’une de ses interventions à l’hémicycle, appelle les forces de l’ordre à la retenue et à user de la communication dans les marchés pour conscientiser la population.

Par Béatrice (stagiaire)