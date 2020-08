Tchad : « On ne peut pas construire dans un bas-fond et s’attendre à ce qu’il n’y ait pas de conséquences »

INONDATION- Le délégué du gouvernement auprès de la commune de N’Djamena, Mahamat Zene Al Hadj Yaya, a pointé du doigt certains habitants des bas-fonds d’être en partie responsables de leur malheur.

Lors de son passage avec le ministre de la Jeunesse dans le 9e arrondissement pour soutenir les initiatives des jeunes pour la riposte contre l’inondation, Mahamat Zene Al Hadj Yaya a laissé entendre que la communauté elle-même est parfois actrice des inondations qu’elle vit pendant les périodes des pluies. Il faut noter que la plupart des quartiers sont logés dans les étangs. Un meilleur plan d’urbanisation doit être mis sur pied afin de régulariser l’habitation et prévenir le phénomène de l’inondation dans certains arrondissements qui ne cessent d’enregistrer les cas d’inondations à chaque saison pluvieuse.

Incivisme de la population dans la gestion des déchets ménagers

Apres curage des caniveaux et canaux d’acheminement des eaux de pluies et usées, il a été constaté que ces édifices sont remplis des déchets ménagers tels que les bouteilles en verre, plastiques et d’autres objets non dégradables. Face à cette situation, la population est en majeure partie,responsable, s’est offusqué Mahamat Zene Alhadj Yaya. Selon lui, « on ne peut pas construire dans un bas-fond et s’attendre à ce qu’il n’y ait pas de conséquences »

“Les caniveaux sont parfois transformés en dépotoirs, tout ça fait qu’aujourd’hui nous sommes en train de vivre cette situation“, a déploré Mahamat Zene Alhadj Yaya. Il estime qu’il faut miser sur une forte mobilisation pour pouvoir sortir la ville de N’Djamena de ce drame répétitif. C’est pour quoi, il a apprécié l’initiative des jeunes pour la riposte contre l’inondation.