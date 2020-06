Tchad : l’Onape assiste les réfugiés et personnes nécessiteuses

L’Office national pour la promotion de l’emploi (Onape) a distribué, le vendredi 12 juin 2020, des kits d’hygiène et alimentaires aux associations des personnes vulnérables et aux réfugiés du camp de Gaoui.

Ce sont au total 400 ménages au Camp de Gaoui et 3 associations des personnes vulnérables qui ont bénéficié de cette assistance. Les kits d’hygiène sont composés des lavoirs, eau de Javel, masques réutilisables et détergents.

LOonape n’est pas resté indifférent face à la pandémie qui a paralysé les activités de ces derniers. Des lots de denrées alimentaires ont été aussi remis aux différentes familles réfugiées. Ce don est composé d’environ 2 400 sacs de céréales, des bidons d’huile et des cartons de sardines.

Les beneficiaires du camp de Gaoui / Ph Tchadinfos

« Pendant cette période, les gens pensent aux personnes vulnérables mais l’Onape est allé au-delà de cela, c’est-à-dire au bout même des couches sociales où se trouvent les handicapés. » a déclaré le président de l’association d’entraide des handicapés physiques au Tchad, Maïlassem Gérard. Pour cette occasion les différentes associations bénéficiaires de cette assistance humanitaire ont plaidé auprès du staff de l’Onape pour songer aussi à la création des emplois aux personnes handicapées.

Le représentant des associations des jeunes de la société civile, Mbairamadji Désiré a souligné que c’est dans des pareilles situations qu’on reconnait les vrais amis. Pour lui, le directeur de l’Onape a montré aux yeux du monde que le gouvernement peut compter sur les jeunes.

Une vue des kits alimentaires / Ph Tchadinfos

Le directeur général de l’Onape, Sadick Brahim Dicko, estime que cette modeste contribution va permettre aux bénéficiaires non seulement de lutter contre la propagation de la Covid-19, mais d’œuvrer en respectant les gestes barrières et les consignes d’hygiène. Il a exhorté les différents représentants des bénéficiaires à partager rationnellement ces vivres et respecter les mesures édictées par le gouvernement.