Tchad : les retraités pourront désormais retirer leurs pensions à la banque

La bancarisation pour adoucir la souffrance des retraités tchadiens, telle est la solution trouvée par le directeur général de la Caisse nationale des retraités du Tchad (CNRT)

Désormais les retraités et les veuf (ve) s tchadiens pourront retirer leurs pensions à la banque. Le vendredi, 21 août, le processus est officiellement lancé. Selon le directeur général de la Caisse nationale des retraités du Tchad (CNRT), Mahamat Abdelkérim Haggar, ce processus de bancarisation « est un mode de paiement très efficace et en même temps très sécurisé pour les retraités ».

En plus de permettre aux retraités tchadiens d’avoir leur argent à temps, la bancarisation va permettre « de stopper un certain nombre de fraudes et certaines exactions », auxquelles les retraités font face.

Connaissant les avantages de la bancarisation, Mahamat Abdelkérim Haggar appelle tous les retraités, sans distinction à adhérer à ce processus. Car dit-il, « la banque a beaucoup des avantages. Elle peut donner des prêts aux retraités et payer les pensions en termes de découverte ».