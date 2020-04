Tchad: les festivités de la fête du travail sont annulées

La fête de travail célébré le 1er mai de chaque année est annulée en raison de la menace de la pandémie de covid-19.

« Il a été décidé que les manifestations publiques qui sont habituellement organisée à l’occasion de la fête de 1er mai sont annulée cette année. Cela va de la santé de nos travailleurs et travailleuses » a fait savoir le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue sociale, Ali Mbodou Boudoumi.

Le ministre a porté à la connaissance des travailleurs et travailleuses (secteur public et privé) à travers un communiqué que la journée du vendredi 1er 2020, fête du travail, est déclarée fériée, chômée et payée sur l’ensemble du territoire nationale. Par ailleurs la journée du samedi est ouvrable pour les services qui ordinairement le consacrent comme journée de travail.