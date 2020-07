Tchad : le Maréchal Déby convoque une réunion sur la flambée du prix du ciment

Le président de la République, Idriss Déby Itno, a convoqué ce mardi tous les responsables impliqués sur le secteur du ciment au Tchad. C’est aprés constat de la flambée du prix du ciment au pays.

La réunion a regroupé le ministre du Pétrole et des Mines, les responsables de la Société nationale de ciment (SONACIM) et des membres de son cabinet, afin d’évoquer la situation liée à la rareté du ciment et la hausse de prix. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a donné des instructions afin que les activités de la société soient relancées “rapidement”.

“La société tourne au ralenti”, a admis le ministre du Pétrole et des Mines, Oumar Torbo Djarma qui a évoqué des difficultés multiples. Il a promis que tout entrera dans l’ordre avec du ciment à prix abordable et de qualité pour la population.

Un meilleur accès au ciment est attendu par la population afin d’accélérer le secteur de la construction, l’accès à un logement décent et soutenir le développement.

Source : Présidence du Tchad