Tchad : Le groupe Ecobank aménage un nouvel espace aux clients à Moundou

Soucieuse du bien être de sa clientèle, le groupe Ecobank aménage un nouvel espace à Moundou.





Ecobank Tchad, est l’une des banques majeures de la place, sinon la première. Elle a joué et continue de jouer jusqu’à ce jour un rôle important dans la bancarisation des salaires de fonctionnaires et constitue aujourd’hui un atout indéniable pour l’économie grâce à un système bancaire adéquat et dynamique.





Pour mettre à l’aise sa clientèle, dans la province du Logone occidental, Ecobank aménage un nouvel espace adapté avec un confort convivial à Moundou, à la rue de commerce.



Les horaires d’ouvertures restent les mêmes :

Du lundi au jeudi de 8h à 16h 30 mn

Le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Le samedi de 9h à 12h





Il faut rappeler que la banque est installée dans la province du Logone Occidental, ce nouvel espace est aménagé pour rendre plus agréable les instants d’attente des clients.