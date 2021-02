Tchad : le gouvernement et l’ambassade des Emirats Arabes Unis soutiennent des victimes d’inondation

Le gouvernement, à travers le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance et l’ambassade des Emirats Arabes Unis, ont offert des kits aux personnes victimes d’inondation dans le 8ème arrondissement de N’Djamena. La cérémonie a eu lieu ce 24 février.

Des personnes handicapées, veuves, orphelins et personnes âgées, victimes d’inondation de l’année 2020 dans le 8ème arrondissement de N’Djamena, ont bénéficié des kits alimentaires et non alimentaires. Il s’agit notamment des sachets de macaroni, des bidons d’huile, des couvertures. Un soutien qui s’inscrit dans le cadre de la mise en place du programme d’action sociale et du développement communautaire du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance. Le programme consiste à réaliser les activités susceptibles d’améliorer les conditions des personnes défavorisées, en vue de les adapter aux mutations socio-économiques et culturelles. Les actions du programme sont : l’assistance aux personnes handicapées, la protection sociale des couches vulnérables, des personnes âgées et nécessiteuses.

’’Offrir ces kits c’est rendre le sourire à des familles au Tchad’’, a indiqué le représentant du ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Chérif Alati Galma.

Une initiative à laquelle l’ambassade des Emirats des Arabes Unis contribue à travers une coopération avec le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance. Une participation qui, selon le chargé d’affaires de l’ambassade des Emirats Arabes Unie au Tchad, Amer Abdullah Menhali’’ a réaffirmé le rôle vital des Emirats Arabes Unis dans le renforcement des efforts internationaux pour faire face aux défis humanitaires urgents’’.