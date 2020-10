Tchad : Le gouvernement assiste les sinistrés du 9e arrondissement

Les actions humanitaires du gouvernement à travers l’Onasa et ses partenaires le HCR, le PAM et l’UNICEF, se multiplient en faveur des couches vulnérables en cette période marquée par les conséquences de la Covid-19 et les inondations .

Le gouvernement a déjà servi plusieurs ménages des arrondissements de la ville de N’Djaména en produits alimentaires et non alimentaires. Cette fois-ci le sous comité d’assistance aux personnes démunies est revenu dans la commune du 9e arrondissement pour une mission importante. Celle d’accompagner les personnes sinistrées vivant depuis un certain temps dans les locaux du lycée de Walia à regagner leurs habitations, afin de permettre aux élèves de reprendre les salles de classe, pour le compte de l’année scolaire 2020 2021.

Le dimanche 4 octobre, plus de 500 ménages ont reçu chacun un sac de sorgho de 50 kg, un sac de haricot de 25 kg , un sac de sucre de 10 kg , un bidon d’huile de 10 litres , et aussi les non vivres composés d’une tente, d’une natte et d’une couverture, leur permettant de regagner leur domicile d’origine.

Il est à noter que, ce geste important en faveur des personnes sinistrées, est rendu possible grâce à la contribution financière de la Banque Islamique de Développement (BID).

Très émus par ce geste citoyen, les sinistrés bénéficiaires se disent prêts à quitter les locaux du lycée de Walia afin de permettre aux élèves de regagner le chemin de l’école .

Selon le sous comité en charge de la distribution, les aides du gouvernement et ses partenaires vont se poursuivre dans les autres arrondissements de la ville de N’Djamena et aussi dans les provinces touchées par les conséquences de la Covid-19 et les inondations.