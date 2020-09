Tchad : “le délestage est causé par des problèmes techniques et un acte de vandalisme”

ÉLECTRICITÉ – La ministre de l’Énergie, Ramatou Mahamat Houtoin, a fait un point de presse ce dimanche matin à son cabinet. Une communication relative au délestage fréquent dans la ville de N’Djaména.

La ministre de l’Energie a effectué une visite inopinée, hier samedi 19 septembre, dans les locaux de la Société nationale d’électricité, suivie d’une réunion de crise avec le personnel. Mme Ramatou Mahamat Outoin tient à rassurer la population n’djamenoise particulièrement les abonnés de cette société que le gouvernement est déterminé à résoudre le problème de l’énergie.

Ramatou Mahamat Outoin, a tenu à s’excuser pour ce délestage fréquent à N’Djaména et quelques villes du Tchad. Selon elle, cette crise est causée par plusieurs problèmes notamment techniques, commerciaux et aussi un acte de vandalisme enregistré sur le réseau électrique de la ligne de Djermaya. À cela s’ajoute la maintenance des groupes de la SNE. D’après elle, il y a un écart entre l’offre et la demande.

Sur ce, le gouvernement est déterminé à apporter des solutions à ce problème dans les meilleurs délais.