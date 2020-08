Tchad : le CERJ/MPS soutient les victimes de l’inondation

SOCIÉTÉ – Les membres du Cercle des jeunes du Mouvement patriotique du salut (CERJ/MPS) ne sont pas restés incertains face au déluge que leurs concitoyens vivent en cette période hivernale. Une délégation s’est rendue ce 29 août dans le 7e et 8e arrondissement de N’Djamena pour assister les victimes.

Ce sont les sites du lycée d’Amtoukoui et de Chagoua qui ont reçu ce geste de charité venant du bureau de soutien Cercle des jeunes du Mouvement patriotique du salut (CERJ/MPS). Cette assistance humanitaire est composée des kits alimentaires. Notamment les cartons de sucre, des sacs de riz, des nattes et moustiquaires. Ce sont plus de 25 ménages touchés par cette catastrophe naturelle qui ont bénéficié de cette aide dans les deux communes précitées

Flavien Ali Toboy, coordonnateur du CERJ/MPS justifie que l’objectif principal de ce cercle est d’être aux côtés des personnes vulnérables et démunies conformément à la politique prônée par le chef de l’Etat, le Marechal du Tchad, Idriss Deby Itno .

Il n’a pas manqué de lancer un cri aux personnes de bonne volonté à intervenir en faveur de ces personnes car elles sont exposées aux maladies et surtout aux risques de propagation de la pandémie du coronavirus. Les bénéficiaires très émus, ont adressé des vifs remerciements aux donateurs.