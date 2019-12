Tchad : l’AUSPEE sensibilise sur les dangers de l’eau de forage

L’Association des usagers du service public de l’eau et de l’énergie (AUSPEE) a mené une caravane samedi au quartier Diguel Zafaye pour sensibiliser la population sur les dangers de l’eau de forage.

Le thème de la caravane est : « l’assainissement de l’eau est pour notre santé et la masse de terre pour notre sécurité » – tout est parti d’un constat fait par l’AUPSEE que les forages domestiques causent d’énormes maladies aux usagers telles que les maladies diarrhéiques et la typhoïde par manque d’hygiène. « Les puisards sont construits au même endroit et ont la même profondeur avec les forages », constate le président de l’AUPSEE. C’est pour cette raison l’AUPSEE appelle les usagers de respecter la profondeur du forage jusqu’à la nappe phréatique.

« L’AUSPEE appelle tous les usagers de venir auprès de nous pour pouvoir vous orienter comment construire un forage à part et un puisard à part » conseille-t-il.

De sketchs pour faire passer le message/Ph Al-mardi/ Tchadinfos

L’AUSPEE a interpellé au cours de cette caravane les ministères de l’Eau, de la Santé et la société tchadienne des Eaux de prendre leurs responsabilités pour mettre une unité de suivi de ces forages.