Tchad : l’APDC et ses partenaires aménagent quelques axes du quartier Walia

L’Association la Plume pour la Culture et le Développement (APCD), en partenariat avec Al-Najat Charity et d’autres associations des jeunes du quartier Walia, a remblayé, ce 14 septembre, quelques axes principaux dudit quartier.

Très tôt ce matin, des jeunes du quartier Walia mobilisés par l’APCD, ont aménagé quelques voies principales menant à la chaussée. A l’aide des pelles et des brouettes, entonnant des chansons pour se galvaniser, ces jeunes arrangent ces points de passages rendus impraticables par les grosses pluies de ces derniers jours.

Cette action est l’une des étapes du projet ’’ Assistance urgente aux personnes victimes des inondations”, après la distribution des vivres et non vivres aux sinistrés du 7e arrondissement, explique Aboubakar Hassan, secrétaire général de l’APDC. Les autorités communales du 9e arrondissement ont, quant à elles, apprécié cette initiative avant d’encourager ces jeunes dans l’exécution de ces actions citoyennes. Pour le président de l’association des clandomen de Walia-forêt, Ehba Nestor, cette initiative des jeunes va s’inscrire dans la durée. « Nous sommes jeunes, nous avons de l’énergie et de la volonté mais ce sont les moyens qui nous font défaut. Nous lançons un appel à d’autres personnes de bonne volonté afin de nous aider à aménager d’autres axes de notre quartier », lance-t-il.

L’APDC est une ONG nationale créée en 2013. Elle intervient dans divers domaines tels que la santé, l’éducation et l’environnement pour améliorer la situation socio-economonique des populations tchadiennes.

