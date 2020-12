Tchad : la maison nationale de la femme prépare son plan stratégique 2021-2024

La maison nationale de la femme a procédé mardi au lancement de l’atelier de validation du plan stratégique 2021-2024 et du manuel de procédure de gestion administrative et financière. Un document stratégique qui sera au service de la promotion de la femme tchadienne.

La directrice générale de la maison nationale de la femme, Amina Tidjani Yayami, dans son discours d’ouverture des travaux a indiqué qu’il est – « devenu impératif de songer aux mécanismes et stratégies qui concilient le développement socio-économique et la protection des femmes et des filles en vue d’accélérer leur autonomisation.» C’est dans cette optique que ”le Tchad est actuellement convaincu qu’une bonne promotion féminine doit nécessairement impliquer les organisations féminines et être intégrée dans un contexte de développement globale de la nation”.

Le manuel de procédure et le plan stratégique, sont la résultante d’un long processus de concertation et de consultation avec les partenaires et d’autres parties prenantes de la maison nationale de la femme.« l’analyse de ces deux documents arrive au moment où le gouvernement du Tchad sous la clairvoyance du maréchal Tchad Idriss Deby Itno est en train d’élaborer ou de revoir les stratégies, les politiques et lois nationales en rapport avec la promotion et l’épanouissement de la femme pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyennes. Je pense notamment à la Politique nationale du genre, ainsi qu’a la loi n”15/PR/2018 portant création de la MNF », poursuit Amina Tidjani.

La validation de ces documents de travail permettra de doter la Maison nationale de la femme des instruments de planification et de gestion efficaces et efficients qui seront de référence pour tous les acteurs impliqués dans son fonctionnement.