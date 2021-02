Tchad : ”La grève est levée pour un délai maximum de vingt-trois (23) jours francs”, Plateforme

La grève dans le secteur public qui a cours depuis le 11 janvier vient d’être suspendue. C’est la Plateforme syndicale revendicative qui l’annonce à travers un communiqué de presse rendu public ce 6 février et signé de son porte-parole adjoint, Mahamat Nasradine Moussa.

Selon le communiqué, réunis le 5 février 2021 à la Bourse de travail, la Plateforme syndicale revendicative et ses syndicats affiliés ont examiné le compte rendu des rencontres avec le gouvernement le 4 février et avec la Plateforme interconfessionnelle le 3 et 5 février 2021.

Selon le communiqué, après débats et à la suite de la demande des leaders religieux, la Plateforme syndicale revendicative “par respect à ces derniers, a décidé d’accorder à la Plateforme Interconfessionnelle un délai maximum de vingt-trois (23) jours francs allant du samedi 06 au dimanche 28 février 2021 pour lui permettre de parfaire sa médiation entreprise auprès du gouvernement”.

En conséquence, le communiqué souligne que la Plateforme syndicale revendicative suspend la grève déclenchée le 11 janvier 2021 pour compter du 06 février au 28 février 2021 et invite tous les travailleuses et travailleurs à reprendre le travail.

Par ailleurs, la Plateforme demande à ses militantes et militants de rester “sereins, solidaires et vigilants”.

Ousmane DIARRA