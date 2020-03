Tchad : la CASCIDHO ouvre sa première session ordinaire 2020

La CASCIDHO a tenu ce lundi 16 mars, sa session ordinaire 2020 du collège national des conseillers.

La session ordinaire 2020 placée sous le thème : « la problématique des droits humains et des libertés publiques face aux enjeux de la sécurité informatique » est organisée avec l’appui de l’Agence nationale de Sécurité informatique et de la Certification électronique (ANSICE). Les participants auront à échanger sur les problématiques liées la cybersécurité et la protection des données.

Au cours de cette session, les conseillers nationaux vont se pencher aussi sur les textes statutaires pour diagnostiquer et échanger sur le fonctionnement et l’avenir de la CASCIDHO.

En plus, les échanges seront portés également sur le processus électoral – « dont la CASCIDHO s’est engagé à œuvrer pour sa réussite à travers l’organisation des ateliers sur les textes juridiques en matière électorale, formation des observateurs électoraux et leur déploiement lors des scrutins » souligne le coordonnateur national de la CASCIDHO, Mahamat Digadimbaye.

Le coordonnateur national de la CASCIDHO a demandé aux conseillers nationaux de s’approprier de cet outil qu’est la CASCIDHO afin que le slogan 2020 – « la CASCIDHO, nouvel élan, nouvelle vision, pour plus d’efficacité » soit une réalité.