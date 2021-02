Tchad : des hommes armés attaquent la maison d’un commerçant et font plusieurs blessés

Ce vendredi 19 février, des hommes armés ont fait irruption au domicile d’un commerçant au quartier Chadara-talata, dans le 8e arrondissement de N’Djaména. Ils ont fait plusieurs blessés.

Cette opération a été effectuée par des hommes inconnus vers 10 heures du matin, au moment où le commerçant et propriétaire de la concession s’est rendu au marché pour ses activités. « Je suis un commerçant, et comme d’habitude vers 7 heures je pars au marché. Alors vers 10 heures, des hommes avec un véhicule de couleur blanche, vitre fumée et sans plaque sont venus à la maison. Ils ont trouvé ma femme avec mon enfant dans son dos. Ils ont demandé de l’eau à boire. Au moment où elle leur servait de l’eau, l’un d’eux a enlevé un couteau pour la menacer. Ils lui ont exigé de sortir l’argent de son mari qui se trouve à l’intérieur. Par la suite, ils l’ont forcée à entrer jusqu’à la chambre à coucher et elle a été étranglée par l’un d’eux. Elle a commencé à crier. C’est ainsi que mon petit-fils a écouté le cri et est venu », relate sous l’anonymat le commerçant.



Le pire allait advenir n’eut été l’alerte qui a été donnée au voisinage. « Quant mon petit-fils a fait son entrée, ils ont braqué un pistolet sur lui. La domestique est également venue et elle a été conduite à l’intérieur de la chambre. Ensuite mon petit-fils a été poignardé et ils ont commencé à casser l’armoire et le buffet. Ma petite-fille qui était juste à côté de la maison a écouté des cris. Elle a aussi remarqué le véhicule. Elle est donc venue à la maison. Lorsqu’elle a vu les chaussures, elle est repartie en courant pour appeler au secours. Ce qui a fait que les hommes armés sont sortis rapidement pour prendre le véhicule et disparaître dans la nature sans rien prendre », explique-t-il .



Actuellement, le commerçant confie que sa femme, son fils et son petit-fils tous blessés, sont admis dans un hôpital de la place.