Tchad: des chaussures recyclées en vogue

MODE- Une tendance s’observe dans la capitale tchadienne. Des chaussures recyclées sont très appréciées ce dernier temps.

“Comme neuves! comme neuves!” C’est avec ce slogan que la majorité des jeunes vendeurs de chaussures de seconde main tentent d’attirer la clientèle. Ils sont alignés devant le royaume culturel de Soubyana Music. Ce lieu est devenu un marché de référence de vente de chaussures. D’apparence neuves, elles sont en réalité des chaussures recyclées.

Dans ce marché, il y a plein de jeunes de la vingtaine et de la trentaine. “On ne fabrique pas des chaussures. Nous les achetons chez certaines femmes et d’autres chez les enfants qui les collectent dans des dépotoirs. Nous les lavons et on essaye juste d’apporter une touche“, explique Henri. “Maintenant les gens aiment beaucoup la fripperie. Et on vend bien nos articles”, se frotte-t-il les mains.

Des babouches, chaussures pour enfants, hommes, femmes. Tous les genres sont vendus sur ce lieu. Pas dans une boutique. Elles sont juste étalées à ciel ouvert sur des bâches. A entendre les vendeurs, leur business tourne bien. Les revenus leur permettent de se prendre en charge avec leur famille ou de payer les frais de scolarité et les fournitures pour élèves. Les articles sont vendus de 1500 à 15 000F. Des prix évidemment discutables.