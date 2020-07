Tchad : bientôt une Chambre nationale de l’entrepreneuriat féminin

L’Assemblée nationale a adopté, mardi, un projet de loi portant création d’une Chambre nationale de l’entrepreneuriat féminin. Un projet présenté par le ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur privé.

Le projet de création de la Chambre nationale de l’entrepreneuriat féminin (CNEF) est une réponse aux préoccupations des femmes. Il a été adopté le 30 juin par les élus du peuple.

Au Tchad, les femmes constituent plus de la moitié de la population. La ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur privé, Achta Djibrine Sy, assistée de la ministre Secrétaire générale du Gouvernement, Chargée des Relations avec l’Assemblée nationale, Mariam Mahamat Nour, était face aux députés pour défendre ledit projet de loi. Les élus du peuple ont salué cette initiative et ont voté par 138 voix pour.

Les biens fondés de la CNEF

La Chambre nationale de l’entrepreneuriat féminin consiste à rendre les femmes et les filles tchadiennes plus entreprenantes. C’est un cadre qui permettra de former, d’encadrer et d’orienter les femmes car beaucoup sont dans l’informel et peinent à émerger dans le monde des affaires vers le secteur formel. Il y a aussi des difficultés à booster le développement de l’entrepreneuriat féminin au Tchad. Les femmes pourraient désormais par ce biais s’affirmer, participer aux décisions et négocier les marchés publics.

Source : SGG Tchad