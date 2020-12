Un affrontement entre agriculteurs et éleveurs a eu lieu dans l’après-midi du jeudi 10 décembre à Doulbarid, une localité située à une vingtaine de Km d’Abéché. Le bilan est de plus de 10 morts et plusieurs blessés sont admis actuellement à l’hôpital provincial d’Abéché.

Quatre personnes décédées sont enterrées ce matin à Abéché.