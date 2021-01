Mongo : la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs au centre d’une conférence-débat

L’Association des jeunes arabes pour le développement du Guéra, a organisé ce dimanche 10 janvier, au sein du Centre de lecture et d’animation culturelle de Mongo(CLAC), une conférence-débat sur la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs.

Étaient présents les autorités administratives, jeunes leaders de la société civile ainsi que plusieurs autres invités venus pour la circonstance.

Prenant la parole, l’un des conférenciers, Dago Cherif Abgouroune, a souligné que les conflits agriculteurs-éleveurs sont devenus cycliques depuis des siècles.” A la fin de la saison de pluie, les éleveurs sont contraints par le changement climatique à se déplacer pour chercher du pâturage, ce qui les amène aux abords des champs occasionnant des tensions”, explique-t-il .

Le second intervenant, Ahmat Hamdan, a relevé les conséquences fâcheuses de ces conflits pour le devenir d’un pays. A cet effet, il a proposé plusieurs solutions axées sur la prise de conscience des agriculteurs et éleveurs, le respect des couloirs de transhumance et la transparence de la justice face à ces conflits.

A noter que plusieurs questions d’éclaircissement ont été posées par l’assistance.

Béchir Badjoury Abbanou