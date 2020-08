Livre : ”Le droit du travail du Tchad”, une version argumentée de Jean Bosco Manga

LITTÉRATURE – Édité pour la première fois en 2012 aux éditions Sao au Tchad, cet ouvrage de 465 pages, paru aux Éditions Toumaï le samedi 8 août, est la version revue, corrigée et augmentée de l’écrivain Jean Bosco Manga.

En effet, ”le droit du travail” occupe une place importante dans le milieu professionnel. Dans ce livre, l’on peut trouver l’ensemble des connaissances nécessaires à la compréhension de ce droit au Tchad, présenté de façon claire, synthétique avec des illustrations pratiques. Il intègre les textes législatifs et réglementaires les plus récents, mais aussi, tient compte de l’intrusion des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (N.T.I.C). C’est le cas notamment du télétravail dans le monde actuel, sans perdre de vue les implications juridiques de la Covid-19 sur les contrats de travail en cours d’exécution.

Sous forme rédigée, cet ouvrage est une synthèse rigoureuse, pratique et à jour de l’ensemble des connaissances que l’usager doit avoir sur cette matière.

Juriste de formation, Journaliste autodidacte et Gestionnaire des Ressources Humaines de profession, l’auteur fût Responsable des Ressources Humaines de l’Hôtel Mercure “Le Chari” de N’Djaména, Directeur Administratif et des Ressources Humaines du Groupe Mian Tchad, Responsable Monitoring, Appui-conseils et Accompagnement du Groupe de Recherches Alternatives et de Monitoring du Projet Pétrole Tchad-Cameroun (GRAMP-TC), Correspondant local de la Radio Internationale ‘’Deutsche Welle’’ (Voix de l’Allemagne) au Tchad, Journaliste-collaborateur de la Radio FM Liberté 105,3 MHz et Présentateur de l’Émission télévisée de littérature “Agora des Lettres” à la Télé Tchad. Enseignant vacataire, Jean Bosco Manga a dispensé des cours de Droit à l’Institut Supérieur Polytechnique “La Francophonie” (actuelle Université Polytechnique), à HEC-Tchad et à Sup’Management (Réseau Université Intercontinental Libre) de N’Djaména.

Il est actuellement Consultant en Droit et Gestion des Ressources Humaines auprès de certaines sociétés et entreprises du Tchad.

”Le droit du travail au Tchad”, manuel de droit (2ème réédition) est le sixième ouvrage de l’auteur après ”Le réquisitoire des parias”, roman, paru aux Éditions Sao (Tchad) en 2010, ”La chronique judiciaire”, manuel de journalisme, paru à Minico Éditions (Tchad) en 2014, ”Le retour au jardin d’Éden”, Théâtre, paru à Minico Éditions (Tchad) en 2015 et ”La disgrâce du tyran”, paru aux Éditions Toumaï en 2019. Il faut signaler que l’ouvrage a été édité pour la première fois en 2012 aux Éditions Sao (Tchad), grâce à l’appui financier de l’Union Européenne dans le cadre du Projet d’Appui à la Justice au Tchad (PRAJUST), Phase 1 pour les Magistrats et autres Personnels judiciaires du Tchad. Une première réédition a été faite au début d’année par les Éditions Universitaires Européennes, en Allemagne.