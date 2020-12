La maison nationale de la femme valide son plan stratégique 2021-2024 et son manuel de procédure

L’atelier de validation du plan stratégique 2021-2024 et du manuel de procédure de la maison nationale de la femme est clôturé ce jeudi 24 décembre 2020.

Pendant trois jours de travaux, les participants ont examiné les documents soumis à leur appréciation. « La pertinence de vos conclusions et recommandations ont permis non seulement de contribuer à améliorer les documents à votre examen mais également de mieux orienter les actions à conduire au cours des prochaines années », souligne la directrice générale de la maison nationale de la femme, Amina Tidjani Yayami.

Discours de remerciement de la DG de la MNF

L’adoption du plan stratégique permettra à la maison nationale de la femme de jouer pleinement son rôle qui est celui de contribuer efficacement à la promotion et à l’autonomisation de la femme tchadienne ainsi qu’à la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales.

A l’issue des travaux, plusieurs recommandations ont été faites par les participants. Ce sont entre autres : réviser de l’organigramme ; favoriser l’accès des femmes et filles aux TIC ; renforcer les capacités techniques et professionnelles des femmes et des filles en vue de leur autonomisation ; augmenter le budget de la MNF…

« Avec la validation de ces deux documents de référence, vous avez franchi une étape majeure car vous disposez désormais d’atouts nécessaires pour aller à la conquête d’un partenariat fiable et durable avec les partenaires techniques et financier », félicite l’inspecteur général du ministère de la femme, Moundonan Ernest.

Les participants