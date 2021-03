Journées de réflexion sur le développement et le vivre ensemble des Bornou du Tchad et du Soudan

Du 05 au 07 mars, plus d’une cinquantaine de chefs de communauté et des représentants traditionnels de la communauté Bornou vivant au Tchad et au Soudan prennent part à des journées de réflexion sur le développement et le vivre ensemble. C’est à Ati, chef-lieu de la province du Batha.

Les chefs de communauté et représentants des chefs traditionnels Bornou venus de N’Djaména, Abéché, Sarh, Moundou, Mongo, Bokoro, Gama, Hadjer Lamis, Soudan… et ceux de la province du Batha sont en conclave dans le but d’adopter une résolution qui consacrera une ”union forte” entre les communautés Bornou et les autres communautés pour une vie pacifique axée sur le pardon et la cohésion.

Le thème retenu pour ces assises est ”La réflexion sur le développement et le vivre ensemble entre la communauté Bornou et surtout avec l’ensemble des autres communautés”.

Le chef de la communauté Bornou de la ville d’Ati, Brahim Malloum Ali, a remercié les chefs de communauté venus des quatres coins du Tchad et ceux du Soudan d’avoir effectué le déplacement pour la ville d’Ati. Il exhorte en outre les participants à être attentifs, actifs pour sortir des bonnes résolutions à la fin des ces travaux.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati