Guéra: les femmes membres des groupements et associations de la province formées sur la fabrication de la farine enrichie

Cette formation sur la fabrication de la farine enrichie est organisée par la Fondation Grand Cœur en faveur des femmes membres des groupements et associations de la province du Guéra.

L’objectif principal visé par la Fondation Grand cœur est d’appuyer et soutenir les personnes vulnérables pendant les périodes difficiles. Cette initiative entre dans la droite ligne de la politique de promotion du monde rural prôné par le Maréchal Idriss Deby Itno.

Le point focal de la Fondation Grand Cœur du Guéra, Abdoulaye Baïne a tout d’abord souhaité la bienvenue à l’assistance d’avoir honoré de sa présence cette formation. Pour lui, cette formation entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de lutte contre la malnutrition maternelle et infantile de la Fondation Grand Cœur. Il a ensuite remercié la Présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Deby Itno, pour les multiples soutiens en faveur des personnes vulnérables au Tchad en général et celles de la province du Guéra en particulier.

Prenant la parole, le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo a retracé les objectifs de cette formation qui est de prévenir et lutter efficacement contre la malnutrition maternelle et infantile à base des produits locaux. Cette formation initiée vient compléter les multiples actions humanitaires réalisées par la Fondation Grand Cœur au profit de la province du Guéra dans son ensemble et particulièrement des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables.

A la fin de la formation, 150 femmes venues de différents départements de la province du Guéra seront dotées des kits pour la duplication des connaissances apprises dans leurs zones respectives.

