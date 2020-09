Football : Les Sao du Tchad battus par les Crocodiles du Nil du Soudan

FOOTBALL – La rencontre amicale s’est joué ce 23 septembre 2020 au stade Idriss Mahamat Ouya. L’équipe nationale du Tchad a été battue par les Crocodiles du Nil du Soudan 2 buts à 3. C’était en présence du ministre en charge des Sports du Tchad, Routouang Mohamed Ndonga Christian.

Ce match de test pour les deux formations a été une rencontre peu décisive pour l’équipe nationale tchadienne. Les Sao du Tchad préparent, en effet, leur double confrontation avec la Guinée au mois de novembre pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la coupe d’Afrique des Nations 2022.

Dès l’entame de la rencontre les visiteurs soudanais ont pris d’assaut le camp tchadien mais sans résultat. Après une dizaine de minutes les Sao du Tchad ont essayé de se frayer un chemin du but soudanais qui leur a permis d’obtenir un penalty à la 10e minute du jeu. Penalty mal transformé par le capitaine tchadien Djinan Léger.

À la 12 minutes les Soudanais bénéficient d’un penalty et passent à la correction en marquant un premier but. Le Tchad met une pression sur son adversaire, obtient un coup franc et marque à 5 minutes de la pause grâce au défenseur Béchir Djimet Seid. Avant la fin du temps réglementaire de la première partie les Soudanais égalisent.

Au retour des vestiaires, les Crocodiles du Nil du Soudan, avec 6 remplaçants, ont profité de la faille de la défense tchadienne pour marquer le 3e but. L’équipe d’Emmanuel Tregoat a essayé de changer de stratégie mais aucun résultat concret. Après la blessure du défenseur central Béchir Djimet Seid, le staff technique tchadien a été contraint d’effectuer un changement qui a coûté à l’emplacement des Sao. Avec une défense amorphe qui laisse les attaquants soudanais s’installer aux abords de la surface de réparation du portier Adossou Mathieu.

Après 6 minutes de temps additionnel l’équipe tchadienne a voulu revenir au score. Mais, des tirs de lacrymogènes des forces de l’ordre empêchant le public d’entrer au stade ont obligé l’arbitre Allahou de mettre un terme à la rencontre alors qu’il restait deux minutes avant la fin de la rencontre.

Ainsi le Soudan bat le Tchad et le rendez vous est pris pour le 25 septembre prochain pour le dernier match. Mais cette rencontre doit permettre à l’encadrement technique de voir les manquements surtout à la défense pour arracher la victoire en attendant d’autres matchs amicaux pour bien préparer le match contre la Guinée au début du mois de novembre prochain.