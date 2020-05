Coronavirus : des étudiants en médecine du 9ème arrondissement de N’Djamena s’activent

Un comité des étudiants en médecine habitant le 9e arrondissement s’est porté volontaire pour sensibiliser la population de ladite commune sur les menaces de la pandémie du Covid-19. Une communication a été faite à ce propos ce lundi.

Ils sont tous des jeunes étudiants à la faculté de médecine de N’Djamena et résidant dans la commune du 9e arrondissement à mettre sur pied un comité de volontaires. Leur mission, passer de porte à porte pour livrer des messages sur les mesures fixées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19.

Pour le président de ce comité, Djeramadji Moise, cette pandémie prend de l’ampleur chaque jour et n’est pas seulement une affaire du gouvernement mais aussi celle de l’Etat, de toutes les couches sociales. L’initiative du comité a reçu le soutien de quelques personnes de bonne volonté et une organisation nationale dénommée Initiative pour le développement et action humanitaire (Idah).

Selon le coordonnateur de l’Idah, le choix est bien indiqué pour aider et appuyer ces jeunes et futurs médecins dans la lutte, le personnel soignant étant le plus exposé pendant cette période. « C’est une bonne initiative parce que ces jeunes sont toujours dans les amphithéâtres mais ils ont pensé à se protéger et protégerles autres », a déclaré Sécka Sem.

Nétoua Ernestine, présidente de l’Association Femmes Aussi, par ailleurs marraine du comité, a pour sa part encourager ces étudiants et réitère son soutien pour cette initiative. « Commencez à impacter votre vie et vous allez impacter votre famille, votre quartier, votre ville et vous impacterez votre pays » a-t-elle conseillé.

Avant de se lancer dans la sensibilisation auprès de la population deu 9ème arrondissement, ces jeunes ont fait une petite démonstration des bonnes techniques de lavages de main avec de l’eau et du savon. Ils ont aussi présenté des matériels octroyés (masque, détergent, gel et gants) par les partenaires.