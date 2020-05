Accident entre Moulkou et Bongor: voici le témoignage du chauffeur du gros porteur

Selon le chauffeur du Gros porteur, Issa Abdelkerim Bindo, il est parti de Ngueli et a déchargé le contenu de son camion à N’Djamena. Arrivé à Moulkou, il était déjà presque 14 heures, il voulait s’arrêter à la sortie pour rattraper la prière de 13 heures.

J’étais en train de rouler et subitement j’ai vu deux voitures, de même marque venir vers moi. Elles étaient trop rapprochées. Nous nous sommes croisés avec la première, elle a pu passer. L’autre voulait doubler la première ou esquiver quelque chose, subitement je la vois devant moi. C’est de là j’ai viré en brousse, elle m’a suivi et il y a eu collusion. Je me suis enroulé, je suis tombé et mon apprenti aussi. Quand je me suis relevé, j’ai vu que la petite voiture a pris feu, on a pris de la terre pour éteindre l’incendie.

Issa Abdelkerim Bindo, chauffeur du gros porteur