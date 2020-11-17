تشاد: 6 أرقام توضح الحالة الإنسانية في تشاد

أنجمينا: (Tchad infos)

أكثر من ستة ملايين شخص في تشاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية طارئة ، أو واحد من كل ثلاثة أشخاص ، وفيما يلي ستة أرقام تنبه إلى هذا الوضع المقلق ، وورد ذلك في تقرير نُشِر يوم 10/نوفمبر/2020 من قِبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (Ocha).

6.4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية

طارئة.

طارئة. 5.9 مليون شخص يعانون من إنعدام الأمن الغذائي وتأثروا بأزمة كوفيد -19.

2.1 مليون شخص يعانون من إنعدام الأمن الغذائي الشديد.

18 مقاطعة من أصل 23 في حالة تغذوية مقلقة.

571917 طفلاً يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل (MAM) ، المستهدف من قِبل المجموعة.

414301 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم ، المستهدف من قِبل المجموعة.