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  • تشاد: 6 أرقام توضح الحالة الإنسانية في تشاد

تشاد: 6 أرقام توضح الحالة الإنسانية في تشاد

17 novembre 2020 23:25

أنجمينا: (Tchad infos)

أكثر من ستة ملايين شخص في تشاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية طارئة ، أو واحد من كل ثلاثة أشخاص ، وفيما يلي ستة أرقام تنبه إلى هذا الوضع المقلق ، وورد ذلك في تقرير نُشِر يوم 10/نوفمبر/2020 من قِبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (Ocha).

  • 6.4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية
    طارئة.
  • 5.9 مليون شخص يعانون من إنعدام الأمن الغذائي وتأثروا بأزمة كوفيد -19.
  • 2.1 مليون شخص يعانون من إنعدام الأمن الغذائي الشديد.
  • 18 مقاطعة من أصل 23 في حالة تغذوية مقلقة.
  • 571917 طفلاً يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل (MAM) ، المستهدف من قِبل المجموعة.
  • 414301 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم ، المستهدف من قِبل المجموعة.

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