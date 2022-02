Zoutané Payanfou intronisé 18e Gong de Léré

Zoutané Payanfou est intronisé 18eme Gong de Leré. La cérémonie d’intronisation a eu lieu ce matin devant le palais royal. Plusieurs délégations venues de N’Djamena, du reste du Tchad et du Cameroun sont présentes pour la circonstance. Il succède à son père, Gontchomé III, dont l’annonce de la mort a été faite la sermaine dernière.

C’est devant le palais royal plein de monde que s’est déroulée la cérémonie de l’intronisation du 18e Gong de Léré. Dès 9heures 30 minutes, les délégations venues pour la circonstance envahissent le palais royal. C’ est à 11heures que le tam-tam annonce la sortie du Gong Kad djonka IV entouré de sa famille et ses rapprochés.La cérémonie l’intronisation a tout d’abord commencé par la prière suivie du mot de circonstance du sous-préfet de Léré Issa issaka Wachil.

Selon lui, le processus de la désignation et de nomination de Zoutané Ousmane Payanfou a été fait dans le respect total des articles 25, 26 et 27 de la loi organique numéro 013/pr/2010 du 25 août 2010 portant statut et attribution des autorités traditionnelles et coutumières. Il rajoute que son département soutiendra le peuple Moundang pour la bonne marche de la chefferie.

“Zoutané Ousmane Payanfou, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe officiellement Gong de Léré et vous renvoie à l’exercice de vos fonctions”. C’est par cette formule consacrée que le Secrétaire général de la province du Mayo-Kebbi ouest Abakar Sadick Katir a procédé à l’intronisation du Gong de Léré. Aussi, Il exhorte la population de léré à soutenir le nouveau Gong pour rendre à cette ancienne royaume ses lettres de noblesse.



A son tour, le Gong de Léré, nouvellement intronisé, a prêté serment devant le peuple. “Je m’engage au service du peuple Moundang”, a-t-il. Par ailleurs il affirme être près à restaurer des coutumes et valeur Moundang dans sa logique.

Il faut le rappeler Zoutané Ousmane Payanfou est nommé par le décret No 0491/PCMT/ PMT/MATD/2022 du 16 février 2022 Gong de Léré. Il remplace au trône son défunt père Ahmadou Payanfou, décédé le 15 février 2022.