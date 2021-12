Voici les doléances du Centre d’éducation et de formation pour déficients visuels et voyants aux autorités, partenaires et médias

Le Centre d’éducation et de formation pour déficients visuels et voyants ( Cefodev) a reçu le 4 décembre, un don du président de transition. Occasion pour les responsables du centre de demander aux autorités, partenaires et médias de continuer à les aider pour faciliter leur insertion socio-professionnelle.

Aux autorités :

-aider le Cefodev à étendre ses activités scolaires et de formation en créant des centres de formation dans d’autres provinces du pays;

-doter le centre d’un bus de transport pour les activités scolaires et les campagnes de sensibilisation des personnes handicapées;

-octroyer une subvention annuelle aux écoles spécialisées afin de leur permettre de bien mener leurs activités ;

-former et accompagner le projet des personnes handicapées à travers l’Office national pour la promotion de l’emploi (Onape) ;

-accorder des bourses d’études aux formateurs ;

-créer un poste de conseiller à la présidence chargé des personnes handicapées ;

-accorder un quota aux personnes handicapées dans les nominations ;

-octroyer un terrain au Cefodev pour ses activités et l’hébergement de ses pensionnaires;

Aux partenaires :

-financer les projets du Cefodev ;

-inclure le volet handicap dans tous leurs programmes ;

– encadrer et accompagner les personnes handicapées dans la mise en œuvre de leurs projets et programmes.

Médias :

-créer des espaces dédiés aux personnes handicapées ;

-faire un large écho des questions du handicap.