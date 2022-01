Voici le parcours de feu Nguéli Hodogol Robert, 1er maire de la ville de Gounou-Gaya

Nguéli Hodogol Robert est le 1er maire de la ville de Gounou-Gaya, chef-lieu du département de la Kabbia, province du Mayo-Kebbi est. Décédé le 14 janvier, il a été enterré le 22 janvier. Voici son parcours.

Nguéli Hodogol est né vers 1955 à Domo Dagada, un village du canton Domo, sous-préfecture de Gounou-Gaya. Il est le dernier d’une famille polygamique de 10 enfants. Nguéli fait son entrée à l’école primaire catholique associée de Domo Damabali en 1959.

En 1973, il décroche son Brevet d’études du second cycle (BEPC/T) au collège d’enseignement général de Gounou-Gaya. Fort de ce diplôme, il passe et obtient le concours d’entrée à l’Ecole normale d’instituteurs (ENI) de Moundou où il suit une formation de deux ans et en sort major de sa promotion en 1976.

Le 25 juillet 1978, il est intégré à la Fonction publique au ministère de l’Education nationale en qualité d’instituteur adjoint stagiaire.

Après avoir exercé à Kelo et à Guebelsou comme directeur d’école, il repart à l’école normale pour le 2nd cycle en mars 1983. Nanti d’un certificat de fin d’études normales ( CFEN), il reprend en 1985 le service à l’inspection d’enseignement primaire de Gounou-Gaya et y exerce en occupant plusieurs postes successifs jusqu’à sa confirmation comme instituteur avec la certification pédagogique.

A partir de l’année 1988, il s’engage en politique. En 1998, il est nommé maire de la ville de Gounou-Gaya, une commune de moyen exercice, nouvellement créée. Une fonction qu’il occupe jusqu’à sa démission en 2002. Il regagne alors son corps d’origine où il exerce jusqu’à sa retraite en février 2016.

Décédé le 14 janvier à N’Djaména, Nguéli Hodogol Robert laisse derrière lui une veuve et 5 enfants.