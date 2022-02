Voici comment les autorités traditionnelles du département de Mourtcha (Ennedi) réglementent la dot

Vu les dérives et les désagréments constatés dans le cadre des mariages traditionnels dans le département de Mourtcha (Ennedi), les autorités traditionnelles ont pris des décisions pour fixer le montant de la dot selon les circonstances.

D’après le constat, vu l’extrémité et les désagréments constatés dans le cadre du mariage traditionnel, vu l’urgence et la nécessité d’organiser les règles et coutumes du mariage traditionnel, sur proposition d’une commission populaire, la population de Mourtcha, en accord avec leurs chefs traditionnels, a décidé de ce qui suit :

1- La dot d’une file vierge ne doit pas dépasser 500.000 (cinq cent milles) francs;

2- La dot de la femme ayant consommé un mariage ne doit pas dépasser 200.000 (deux cent milles) francs;

3- La mère de la mariée a droit à une somme de 300.000 (trois cent milles) francs;

4- Ce qui est communément appelé en langue gorane “ombouga” est strictement interdit;

5- Ce qui est communément appelé ”azouma” strictement interdit;

6- Il est aussi interdit de sacrifier un grand animal (chameau ou bovidė) à la cérémonie de noce;

7- Il est interdit aux cérémonies de noce, de faire HAWA et/ou des acrobaties dangereuses en moto ou voiture.

En cas de transgression à un de ces points de cette décision, les fautifs (de chaque coté s’il y en a) sera amendé d’un montant de 200.000 (deux cent milles) francs. Les chefs de canton, leurs représentants et la population de Mourtcha sont tous garants de l’application stricte de cette décision populaire.

Les signataires de cet accord sont les chefs de canton, le maire, le sous-préfet et préfet.

