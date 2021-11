Voici ce que la population pense du numéro vert 116

Le numéro vert, 116, mis en place par le Conseil militaire de transition (CMT) pour dénoncer les entraves au bon fonctionnement de l’État enregistre des réactions du côté de la population. Les gens apprécient globalement tout en faisant des propositions pour sa mise en oeuvre.

“C’est une très belle initiative parce que nous sommes dans un pays d’insécurité parfaite. Le numéro 116 vient pour juguler cette insécurité. Mais il faut que cela soit quelque chose de réelle et prompte. Si j’appelle le 116 aujourd’hui, à la limite 10-15 minutes plus tard il faut que les gens soient là pour savoir ce qui se passe. Si j’appelle le 116, je donne la position et 30 -40 minutes après on vient trouver un cadavre, cela veut dire que le 116 ne sert à rien. Il faut que les auteurs de 116 puissent étudier la stratégie qui est comment agir en temps réel par rapport à un appel”, indique Me Hissein Ngaro.



Il ajoute que “le deuxième aspect est qu’il faut une couverture. Il faut qu’il y ait un aspect juridique qui puisse garantir et protéger la personne qui appelle. C’est assez important”.



Dans le même sens, Djimet Masdé apprécie l’initiative. “Le 116 c’est quelque chose à laquelle on devrait y penser depuis longtemps. C’est une très bonne chose, j’ai beaucoup aimé parce que ça aiderait à ce que les gens diminuent un peu leur ardeur en terme de violence sur les autres. Cela ne concerne pas seulement les hommes en kaki, ça peut être n’importe qui” .



Il demande aux autorités d’élargir le champ afin de mieux permettre à la population de dénoncer les abus. “Cela ne suffit pas. De nos jours la technologie a évolué. Avec des smartphones les gens peuvent filmer les faits. Mais il faut qu’au niveau de 116 qu’il y ait aussi une plateforme numérique qui permette envoyer des images par exemple WhatsApp, Messenger. Et ça aiderait. Il faut que le 116 pense aussi à ça”.



D’un autre côté, le leader de la Coalition des associations de la société civile (Casac) Mahmoud Ali Seid trouve méritoire le numéro vert 116. “Ce numéro a été choisi au bon moment… Nous saluons cette initiative. Les nouvelles institutions essaient d’être plus à proximité du concitoyen. Le citoyen a une possibilité directe de saisir le pouvoir public s’il est face à un abus quelconque. C’est une action méritoire et a tout son sens face à tout ce qui nous entoure”.



Le numéro vert 116 a été lancé le 3 novembre par le vice-président du CMT, Djimadoum Tiraina. Son objectif est de permettre à la population tchadienne d’alerter et de dénoncer tout ce qui constitue une entrave au bon fonctionnement de l’État.

“Il s’agit notamment des barrières anarchiques, des abus d’autorité, des cas de corruption, des arnaques, des violences basées sur le genre…”, avait-il détaillé.



Le 116 s’ajoute à d’autres numéros verts notamment 2020 de la police ou encore le 114 de la gendarmerie.