Villes les plus chères du monde pour les expatriés en 2021 : N’Djaména occupe la 13eme place

L’enquête internationale Mercer 2021, sur le coût de la vie et du logement, dévoile le classement des villes les plus chères et les plus abordables pour les expatriés. Où se situe donc la capitale tchadienne, dans ce classement ?

La Ville de N’Djaména occupe la 13eme place dans ce nouveau classement des villes les plus chères en ce qui concerne le coût de la vie et du logement pour les expatriés, alors qu’en 2020, elle occupait la 15eme place. En tête du classement des villes les plus chères pour les expatriés se trouve Achgabat (Turkménistan), suivie de Hong Kong et de Beyrouth (Liban) .

Cette 27eme enquête comme les précédentes d’ailleurs, voudrait aider les employeurs à élaborer les régimes de rémunérations efficaces et transparentes pour une main d’œuvre de plus en plus diversifiée et repartie.