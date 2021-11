Une négligence des soudeurs à l’origine de l’incendie de la paroisse Saint François d’Assise de Gassi

L’aire de prière de la paroisse Saint François d’Assise, construite en paille est partie en fumée ce vendredi 12 novembre. A l’origine, des éclats des baguettes de soudure.

L’aire de prière de la paroisse Saint François d’Assise de Gassi est consumée par un incendie ce vendredi 12 novembre 2021. Situé dans le 7e arrondissement de la capitale, N’Djamena, la nouvelle paroisse est en construction depuis deux ans.

Carlos Djimramadji, gardien de la paroisse Saint François d’Assise, explique l’origine de l’incendie en ces termes : ” Les éclats des baguettes de soudure sont tombés sur les pailles et ont provoqué l’incendie”. D’après lui, les manœuvres qui travaillent sur le site ont l’habitude d’arroser les secco servant de toiture avant de commencer par souder les fers servant de supports. “Mais ils ont oublié d’arroser aujourd’hui. Parce qu’ils sont un peu éloigné de l’aire de prière”, constate-t-il. Et c’est cette négligence qui est la cause principale de l’incendie. Le gardien d’ajouter que c’est le vent qui a emporté l’éclat et les ouvriers ne se sont pas rendu compte.

Précipitation et alerte, le gardien a pu sauter le disjoncteur. Aucune perte humaine n’est enregistrée. Les planches et lambourdes dudit local sont toutes consumées. Les voisins avaient apporté leurs aides pour sauver certains bancs du lieu de prière. Le gardien signale également qu’il était débordé et paniqué qu’il n’a pas appelé les pompiers.

Signalons que la communauté saint François d’Assise est devenue officiellement paroisse il y a moins de 5 mois. Une rencontre qui réunira tous les mouvements et services de la paroisse est convoquée cet après midi pour étudier les faisabilités pour que la messe soit dite ce dimanche 14.