Une manifestation pacifique contre Airtel et Moov Africa, prévue le 22 janvier

Le président du Collectif tchadien contre la vie chère, Dingamnayal Nely Versinis, a fait un point de presse, ce mercredi, 18 janvier pour appeler les abonnés d’Airtel et Moov Africa, à une manifestation pacifique, le 22 janvier 2022.

“Chers abonnés de téléphonie mobile d’Airtel et Moov Africa, l’heure est aux actions actives de protestation pour exiger l’amélioration de la qualité de service et la revue en baisse des tarifs de communication et d’accès à l’Interne“. C’est l’appel que lance Dingamnayal Nely Versinis, le président du Collectif tchadien contre la vie chère, ce mercredi, 18 janvier.



Au vu de la cherté du coût d’internet, les abonnés disent vouloir acheter 1Go par mois à 500FCFA. Mais au-delà de la question d’internet, Dingamnayal Nely Versinis demande à ces deux opérateurs téléphoniques de “cesser de voler les unités d’appels et Mb, d’arrêter de facturer les appels en attente…“



Par ce point de presse qu’il a fait, il lance un appel à manifestation “hautement pacifique”, le samedi, 22 janvier 2022. Cet appel concerne “tous les consommateurs conscients de ce que ces deux multinationales nous font subir“, conclut le président du Collectif tchadien contre la vie chère.