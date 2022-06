Une association forme des filles mères de Sarh sur l’entrepreneuriat et les techniques de transformation des produits locaux

L’Association Maison d’Assistance aux Filles Mères, aux Femmes et Enfants Désœuvrés (MAFIMFED) organise une formation à l’intention de filles mères de la ville de Sarh.

Une soixantaine de filles mères de la ville de Sarh sont en formation au centre APIDO (Association pour la Promotion des Initiatives et de Développement durable des Organisations), sis au quartier Kassaï dans le 3e arrondissement. Axée sur l’entreprenariat et les techniques de transformation des produits locaux, cette formation est une initiative de l’Association Maison d’Assistance aux Filles Mères, aux Femmes et Enfants Désœuvrés (MAFIMFED). C’est le délégué provincial de la femme, de la famille et de la protection de l’enfance du Moyen-Chari, Sabali Modibo, qui a ouvert les travaux de la formation.

Mme Nguedoyoum Mbaïamdénè Netol Ndakass, Coordonnatrice de l’Association, dit que l’objectif de la formation est de permettre à ces filles mères de se prendre en charge en cette période difficile de saison des pluies.

Le délégué provincial de la femme, de la famille et de la protection de l’enfance du Moyen-Chari, Sabali Modibo, a loué l’initiative de cette association et l’encourage à tenir bon pour relever le défi de l’autonomisation des femmes du Moyen-Chari, et partant de celles du Tchad tout entier.

Mme Haoua Djimet, représentante de la CELIAF, a prodigué quelques conseils aux participantes en leur demandant de ne pas baisser les bras au retour de la formation. Elle a ensuite recommandé aux participantes la mise en pratique de tous les acquis.

Signalons que cette formation durera 3 jours.