Une association entend lutter contre la traite des jeunes du Lac Iro à travers l’entrepreneuriat

L’action pour la formation à l’entrepreneuriat des jeunes et l’autonomisation des filles du Lac Iro (AFEJAFLI) entend stopper la ruée des jeunes de ce département vers les sites d’orpaillage.

Autorisée à fonctionner le 16 novembre 2021 et présidée par l’ancien journaliste Nabia Youkou Deko, cette association compte offrir des opportunités sur place aux jeunes dudit département qui vont massivement sur les sites d’orpaillage au nord du pays où les atrocités qu’ils subissent circulent sur les réseaux sociaux. Ayant son siège à Kyabé, chef-lieu du département, son président indique qu’ils ont des points focaux dans les différents cantons.

« Dans chaque canton, il y a un point focal qui identifie les besoins en termes de formation en entrepreneuriat pour les jeunes par rapport à leur niveau d’études, par rapport à la nécessité, pour pouvoir faciliter leur insertion socioprofessionnelle. Il en est de même pour les filles », souligne Nabia Youkou Deko.

Il poursuit que les points focaux et les chefs de canton travaillent pour constituer une base de données. « Et nous au niveau central, on va identifier les besoins pour pouvoir essayer d’organiser des formations et transformer ces jeunes afin qu’ils puissent être des gens responsables ; pour qu’ils cherchent à vivre sur place, gagner leur vie par l’entrepreneuriat, en explorant toutes les opportunités qui se trouvent dans le département du Lac Iro », indique-t-il.