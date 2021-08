Un serpent venimeux fait des victimes dans deux provinces

Un serpent appelé ”Am chidegat” en arabe local fait des ravages en cette saison pluvieuse, dans les provinces du Hadjer Lamis et du Chari Baguirmi.

Chaque année, les paysans se trouvant dans ces localités vivent le calvaire à cause de ce reptile cruel. La moindre morsure peut engager le pronostic vital. Ce serpent apparait généralement en début de saison pluvieuse et se cache dans les herbes et les champs.

Le manque des structures sanitaires proches à certaines localités rend encore l’accès aux soins très difficile.

La population lance un cri d’alarme au gouvernement, personnes de bonne volonté et ONG à leur porter assistance et les épargner de ce serpent qui a déjà fait beaucoup de victimes, selon certains habitants.