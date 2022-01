Un incendie fait d’importants dégâts au marché central de Gounou-Gaya

Un incendie a ravagé, hier, une partie du marché central de la ville de Gounou-Gaya. D’importants dégâts sont signalés.

L’incendie s’est déclaré aux environs de 20 heures. Selon plusieurs témoins, il serait parti d’un feu, que n’aurait pas bien éteint une femme, jusque-là non identifiée.

Des machines à coudre, d’ustensiles de cuisine et bien d’autres articles et produits ont été brûlés. Des hangars de fortune n’ont également pu tenir. « N’eut été l’intervention de ceux qui étaient au parc, les dégâts allaient être plus importants », confie un témoin oculaire.

Cette partie du marché frappée par l’incendie accueillait de nombreux forgerons, vendeuses de légumes et jeunes débrouillards. Ce matin, quelques-uns ont retroussé les manches pour ramasser quelques rares bois, noircis par les flammes, mais non consumés. « C’est une situation difficile qui nous touche en ce début d’année. On est obligé de repartir à zéro », dit l’un d’eux, l’air triste.

Le marché central de Gounou-Gaya est un carrefour où s’y vend un peu de tout. Il connait une évolution peu contrôlée par les autorités. Les boutiques et hangars se confondent parfois aux habitations. « Même si chaque matin, des agents de la commune viennent donner un coup de balai, il faut penser à bien organiser le marché », interpelle une source.

Pour rappel, le marché a connu aux débuts des années 2000, un incendie qui laisse aux autochtones, de souvenirs amers. « Presque tout le marché était parti en fumée », se rappelle notre interlocuteur.