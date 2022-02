Un forum du peuple massa se tient à Bongor

Un forum de trois jours réunit le peuple massa à Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi Est. Il a pour thème : « Les massa face aux défis de l’heure ».

Face à l’ampleur de certains problèmes et phénomènes que rencontre le peuple massa, souligne le maire de la ville de Bongor, Djibetsou Mitalassou, il est important que ce peuple « si grand et si fort » se parle. « Et comme il doit se parler, l’occasion idéal de se dire les vérités reste le cadre de discussions qui est ce forum. »

Le président de l’association Tapi Kep, Djimet Clément Bagaou, d’énumérer quelques-uns des défis auxquels fait face la communauté massa. « Peuple massa tu as perdu beaucoup de tes valeurs culturelles. Si rien n’est fait dès à présent, on ne parlera de nos forces que dans l’histoire. Pourquoi cette recrudescence de la criminalité, du vol, de l’alcoolisme dans notre milieu ? Pourquoi cet exode massif de nos jeunes vers les grands centres urbains ? Pourquoi l’honorabilité de nos chefs traditionnels est mise à rude épreuve ? Notre société traverse une période de crise qui n’a que trop duré », sonne-t-il l’alarme.

Le maire de la ville de Bongor de croire que cette rencontre va jouer et jouera un rôle régulateur de ”notre société en pleine mutation”. Un lieu de propositions pour encourager l’entrepreneuriat des jeunes, complète le président de l’association initiatrice de ce forum, Djimet Clément Bagaou. « Nous espérons croire que les attentes étant grandes, les objectifs seront atteints », conclut le préfet du département de Mayo-Boneye, Ahmat Hissein.