Un financement de 328 millions FCFA est accordé par l’Union européenne pour aider les réfugiés camerounais

BREVE – Un financement de 500 000 euros (328.000.000 FCFA) est accordé par l’Union européenne pour porter assistance aux réfugiés camerounais à N’Djamena. Ce fonds européen servira à Action Contre la Faim (ACF) pour coordonner une réponse d’urgence pour soutenir les réfugiés, en grande partie composée des femmes et d’enfants. Grâce à cette assistance, un nombre de 4.000 familles recevra des kits, d’articles non alimentaires et de l’argent en guise d’assistance alimentaire. Cette information est rendue publique par la radio Ndarason international.