Un deuxième incendie en deux mois fait des ravages à Sarh

Un incendie s’est déclaré cet après midi du 25 mai 2022 dans une usine locale de fabrication d’huile d’arachide communément appelée « Andouria » juste derrière la cathédrale Notre Dame de l’Immaculée Conception et à proximité du foyer des anciens combattants.

C’est le deuxième incendie du genre qui se produit à Sarh. Le premier c’était le 24 mars 2022 où un ensemble de magasins et dépôts des carburants situés à l’entrée Ouest du marché moderne de la ville de Sarh dont le nombre reste à déterminer, sont partis en fumée.

Deux mois après, c’est un autre incendie qui se produit. Plusieurs futs d’essence et bidons d’huile sont partis en fumés. A vue d’œil, difficile de contrôler les flammes énormes de cet incendie d’origine inconnue. Ce qui a effrayé beaucoup d’institutions et boutiques aux alentours à débrancher leurs circuits électriques et fermer leurs portes. Déclenché à 16 h 32 minutes, l’intervention des sapeurs pompiers de l’ASECNA de l’aéroport de Sarh n’a pas permis de circonscrire l’incendie jusque-là.