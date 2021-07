Un atelier sur la prévention et réponses aux violences basées sur le genre

La Maison nationale de la Femme en partenariat avec FHI 360, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a lancé, ce lundi, 12 juillet 2021, un atelier de debriefing du Projet de prévention et réponses aux violences basées sur le genre (VBG) dans le contexte covid-19.

Durant deux jours, les participants, composés des acteurs de la société civile et journalistes seront outillés en techniques et stratégies de prévention et de réponses aux VBG en cette période de covid-19.

Ouvrant les travaux, la directrice de la Maison nationale de la Femme, Amina Tidjani Yaya, a souligné qu’en cette période de la pandémie de covid-19, de nombreuses familles se retrouvent à la maison sans aucune activité et avec des difficultés financières. Ces facteurs entrainent le stress, les tensions et les violences de tout genre détruisant des liens familiaux et sociaux.

« Chers participantes et participants, c’est pourquoi je saisis l’occasion pour encourager chacun de vous à plus d’attention et de disponibilité afin d’élaborer et mettre en place des stratégies de communication et de sensibilisation contre les VBG dans le contexte Covid 19 et identifier les différentes thématiques pour la réalisation des émissions radio pour la Radio Voix de la Femme », a-t-elle exhorté.

Pour le Directeur pays adjoint de FHI 360, Brahim Mamadou Kourtou, cette assise est le lieu de planifier les activités pour une implémentation efficace et rigoureuse afin de mieux informer les citoyens sur la prévention des violences basées sur le genre.