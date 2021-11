Trou de Déby : une action judiciaire se prépare contre le gouvernement

Le parti “Un nouveau jour” et un pool d’avocats veulent trainer le gouvernement en Justice par rapport au surcreusement de la tranchée, communément appelée” trou de Déby”.



Une action judiciaire contre le gouvernement, par rapport au surcreusement de la tranchée à l’Est de N’Djaména est en vue. En date du 16 octobre 2021, le secrétaire général du parti politique “Un nouveau Jour”, Nasra Djimasngar a lancé une opération de recensement des populations victimes de ce surcreusement afin d’intenter cette action à travers un pool d’avocats constitué.



Trois semaines après le lancement de l’opération, Nasra Djimasngar, le secrétaire du parti “Un nouveau jour”, se réjouit.

“Lorsque nous avions lancé l’appel, les gens ont pensé que nous sommes au Tchad, c’est le gouvernement donc même si on l’amène devant le juge, il ne dira vraiment rien. Mais on est surpris de la dernière réaction”, déclare-t-il dans l’émission “Question d’actualité”, ce mercredi, 3 novembre, à la radio Arc-en-ciel, avant de préciser que déjà “plus de 360 familles sont concernées et une nouvelle liste de 19 familles vient d’être ajoutée”.

Dans un premier temps, “nous allons demander une procédure en référé pour que les travaux soient arrêtés, ensuite nous allons demander que la partie déjà creusée soit remblayée”, dit-il.



Ce samedi, 6 novembre 2021, une rencontre avec les victimes habitants dans l’Est de N’Djaména, se tiendra au sein du siège du parti “Un nouveau jour” pour analyser les actions futures.